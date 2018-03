Stationsparking blijft gewoon gratis NMBS STELT VETO TEGEN PLANNEN VOOR ESSENE-LOMBEEK WIM DE SMET

08 maart 2018

02u31 0 Affligem Het betalend parkeren aan het station Essene-Lombeek wordt afgeschaft - nog voor het ooit ingevoerd werd. De NMBS wil immers niet dat de gemeente geld vraagt op haar terrein. Al belooft de spoorwegmaatschappij in ruil wel om de parking uit te breiden met 45 plaatsen.

De NMBS zat dinsdag samen met vertegenwoordigers van de gemeenten Ternat en Affligem. De drie partijen willen een oplossing voor de parkeerproblematiek aan het station Essene-Lombeek. Ternat maakte vorige week bekend dat het gebied ingekleurd zal worden als blauwe zone, met een apart parkeerregime voor de eigen inwoners. Maar zowel de NMBS als de gemeente Affligem vonden dat geen goed idee. Heel wat inwoners van Affligem nemen in dat station immers elke dag de trein naar het werk. "Als de inwoners van Ternat een voordeelregime genieten, dan moet dat ook kunnen voor onze inwoners", aldus Affligems schepen van Mobiliteit Guy Uyttersprot (N-VA).





Maar zo ver komt het niet. Het betalend parkeren en de blauwe zone werden immers door de NMBS resoluut van tafel geveegd. De spoorwegmaatschappij is eigenaar van de parking en wil niet dat treinreizigers moeten betalen om hun auto er achter te laten. "We hadden met B-rail afgesproken dat de blauwe zone geen probleem zou vormen, omdat we als gemeente meebetaald hebben voor de aanleg van de parking", zegt Ternats burgemeester Luc Wachtelaer (LB). "Maar de NMBS volgt die logica niet, en dus komt er geen blauwe zone."





Opmerkelijk is dat de NMBS-parking aan het station van Ternat wél betalend is, net als die in Liedekerke. "Echt consequent is dat dus niet", vervolgt Wachtelaer. "Nu riskeren we dat heel wat treinreizigers niet langer in Ternat of Liedekerke zullen opstappen, maar wel in Essene-Lombeek omdat de parking daar gratis is. Maar dan dreigen ook alle omliggende straten vol te staan. Daarom wilden wij eenzelfde tarief invoeren voor de twee stationsbuurten. Nu kan dat niet meer."





Extra plaatsen

Om de parkeerdruk in de buurt terug te dringen, belooft de NMBS wel om de parking in Essene-Lombeek uit te breiden met 45 plaatsen. "Dat is een goed compromis, want vanuit Affligem en Roosdaal kwam ook al de vraag om de parking gratis te houden", aldus Wachtelaer. "In eerste instantie gaat het om een uitbreiding met 45 plaatsen, maar de Vlaamse overheid zou bereid zijn om nadien te investeren in nog een tweede uitbreiding."





Burgemeester Wachtelaer wil nu de gemeentebesturen van Dilbeek, Roosdaal, Lennik en Affligem rond de tafel krijgen om de parkeerproblematiek in de naburige stationsbuurten te bespreken. "Ook de NMBS moet dan van de partij zijn. We moeten in dit dossier samen een consequent beleid voeren."