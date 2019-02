Spaarkas viert 40-jarig jubileum van voorzitter WDS

21 februari 2019

Het jaarlijks etentje van Spaarkas Centrum in Teralfene stond dit jaar in het teken van 40 jaar voorzitterschap van Albert Van Bossuyt. Hij startte in 1979 in het toenmalige lokaal Natekeshof. Na de sluiting van dat café verhuisde de spaarkas naar de Boereschuur.

Ook dit jaar gaat de spaarkas op vierdaagse reis en op dagreis. De vereniging viert dit jaar haar 60ste reis.