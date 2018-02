Spaarkas Centrum na 55 reizen nog altijd springlevend 13 februari 2018

Feest in de parochiezaal van Teralfene. De leden van Spaarkas Centrum kwamen er voor de 40ste keer samen om een feestmaal te verorberen. De spaarkas in Teralfene is haast een unicum geworden in de regio. Alle leden zamelen doorheen het jaar geld in om vervolgens samen een verre reis te maken. "We hebben al 55 reizen georganiseerd in ons bestaan", meldt Albert Van Bossuyt. "Soms gaat het om een eendagsreis maar het gebeurt dat we er ook voor 6 dagen op uit trekken. Vorig jaar zijn we naar de Elzas en het Zwarte Woud geweest." (WDS)