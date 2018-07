Sp.a-vrouwen versterken Lijst Burgemeester 10 juli 2018

02u29 0

Lijst Burgemeester van Walter De Donder heeft vier nieuwe namen bekendgemaakt voor de verkiezingen. Twee van hen komen uit sp.a-middens: Arlette De Wachter (58) en Myriam Vermeerbergen (51). De Wachter stelt zich voor de vierde keer kandidaat. Vermeerbergen geniet bekendheid als voorzitter van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Ze is ook lid van de Affligemse Recreatiesporters. Daarnaast vervoegen KAJ-leidster Linde François en ex-scoutsleider Gert Merckx de rangen. Merckx is actief in de jeugdraad, in jeugdhuis Avilo en het Taalplein. Hij is ook beheerder van zaal Patro in Hekelgem. (WDS)