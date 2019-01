Sneeuwprik op komst: gemeente houdt 7 ton strooizout en 2.000 liter pekel klaar WDS

29 januari 2019

18u30 0 Affligem De strooidiensten van de gemeente Affligem rukken vannacht om 4 uur uit om de belangrijkste verbindingswegen berijdbaar te houden.

De gemeente beschikt over een voorraad van 7 ton strooizout en 2.000 liter pekel. Twee strooiteams, uitgerust met een vrachtwagen en een tractor, staan klaar om snel alle wegen ijsvrij te maken. “We hebben vandaag al preventief de belangrijkste wegen aangepakt”, meldt coördinator Hedwig De Bisschop. “We wachten nu tot de sneeuw begint te vallen. De eerste neerslag wordt rond middernacht al verwacht en het zou pas rond 15 uur ophouden. We gaan om 4 uur op pad om een nieuwe laag zout en pekel op de wegen te gooien.”

De gemeentediensten houden het weerbericht en de buienradar intussen permanent in de gaten. “We verwachten dat we de komende 24 uur zeker drie rondes moeten doen”, vervolgt De Bisschop. “We beginnen met de routes van De Lijn aan te pakken. Het gaat dan om de Bellestraat, de Potaardestraat en de Daalstraat in Teralfene. Nadien komen de hoofdwegen in iedere deelgemeente aan bod. In Hekelgem gaat het om de Fosselstraat, de Kerkstraat, de Boekhoutstraat, de Langestraat, Nieuwe Kassei en de Bleregemstraat. In deelgemeente Essene staan de Ternatsestraat, Koudenberg, de Fooststraat en de Lombeekstraat als eerste op het programma.”

De tractor wordt ingezet om de gevaarlijkste hellingen een laag zout te geven. Vooral op de Molenberg, de Zwarteberg, de Blakmeers, de Eksterenberg en de Gootberg is het stijgingspercentage behoorlijk groot waardoor auto’s er dreigen vast te zitten.

De gewestwegen N9 en N208 worden door een aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer aangepakt.