Sint-Antoniusviering toe aan gouden jubileum 02u30 0 Foto Mozkito De leden van de verjongde Sint-Antoniusgilde. Affligem De Sint-Antoniusgilde organiseert komende zondag al voor de vijftigste keer de traditionele Sint-Antoniusviering in Essene. De verkoop van de offergaven - waaronder varkenskoppen, vlaaien en boerenbroden - lokt telkens honderden geïnteresseerden naar het dorpscentrum.

Officieel bestaat de Sint-Antoniusviering vijftig jaar, maar de traditie gaat veel verder terug. "Onze gilde beschikt over een oorkonde uit 1787, waarin de Abdij Affligem toelating verleent aan de inwoners van Essene om varkenskoppen te verkopen voor het goede doel", zegt secretaris Marc De Bisschop (70), die er vijftig jaar geleden ook al bij was. "Tussen de twee wereldoorlogen is de traditie verdwenen, tot kerkzangers Rik De Bolle, Frans De Backer en Frans Verbeken in 1969 beslisten om de viering nieuw leven in te blazen. Van de stichters is intussen niemand nog in leven."





De Sint-Antoniusgilde heeft met Rik Heyvaert intussen ook een nieuwe voorzitter. "De gilde is ook fors verjongd, en dat was nodig", klinkt het. "De gemiddelde leeftijd is nu nog geen 40 jaar. Het is vooral de vriendengroep van oud-kajotters die zijn schouders mee onder deze viering heeft gezet."





Om de vijftigste verjaardag te vieren, is er vrijdagavond een Sint-Antoniusconcert in de parochiekerk. Tegelijk start een tentoonstelling rond vijftig jaar Sint-Antoniusgilde. (WDS)