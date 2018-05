Sinksenkermis brengt hulde aan zandtapijten 09 mei 2018

02u45 0 Affligem De organisatoren van de jaarlijkse Sinksenkermis in Hekelgem pakken dit jaar uit met enkele nieuwigheden. Op Sinksenmaandag heeft in zaal Gildenhuis de 'Dag van het Zand' plaats, een ode aan de zandtapijtkunst die vorige eeuw zeer populair was. In het dorpscentrum vinden ook tal van andere activiteiten plaats.

Het Sinksenweekend wordt op gang getrapt door Jong Affligems Muziektalent (JAM) op het podium van jeugdhuis Avilo. Op zaterdag is er het wereldfeest Patro Del Mundo. Tractorvereniging De Boerkes rijdt op zondag uit en diezelfde dag organiseert wandelclub De Pajotten ook een Sinksentocht. De plaatselijke fanfare houdt een verbroederingsfestival in de tuin van De Patro.





Omdat café Den Bert gesloten is, organiseert de fanfarejeugd zondagavond een fuif in de zaal van De Patro.





Maandag is de topdag met trappistenfestival, rommelmarkt en het jeneverkot van de scouts. (WDS)