Scouts brengen hulde aan ereburger Leo De Ryck WDS

18 december 2018

15u25 0 Affligem De jaarlijkse kalender van de scoutsgroep De Pajotten brengt dit jaar hulde aan ereburger Leo De Ryck die in het voorjaar overleed.

Leo De Ryck was jarenlang een van de bezielers van de scoutskalender. Daarom beslisten de initiatiefnemers om meer dan 30 foto’s van Leo te publiceren op de kalender. “Met de hulp van zijn dochter Saskia en de foto’s van dorpsfotograaf Michel Verdoodt hebben we de kalender tot stand gebracht”, meldt Stefaan Boom van het kalendercomité. “We hebben foto’s uit Leo’s jeugdjaren en als sportman. En we tonen hem ook als voorbeeldig familieman.”

Leo De Ryck overleed op 28 maart. Hij werd 76. Leo genoot bekendheid als gedreven atleet, wandelaar en heemkundige. Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van Heemkring Belledaal, de Affligemse Gidsen, het plaatselijke Roemenië-comité, wandelclub De Pajotten, en de Affligemse Recreatiesporters. Om die redenen werd hij in 2010 benoemd tot allereerste ereburger van Affligem.