Rouwregister voor Leo De Ryck 30 maart 2018

Het gemeentebestuur van Affligem heeft een rouwregister geopend voor ereburger en eerste schepen Leo De Ryck. Hij overleed woensdag op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. Het rouwregister komt er op vraag van tientallen inwoners. "Het was de uitdrukkelijke wens van Leo om een afscheidsplechtigheid in intieme kring te krijgen", zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V). "Maar veel mensen willen afscheid nemen van deze bijzondere man. Hij was voor velen een echte vriend." Wie iets in het rouwregister neer wil pennen, kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 16 uur terecht aan het toeristisch onthaal in het gemeentehuis. Dinsdagavond kan dat ook van 18 tot 20 uur. (WDS)