Residentiële wijk reageert verrast op vondst 400 wietplanten: “Ik dacht dat onze buurman dood lag toen ik die witte pakken zag” Tom Vierendeels

04 april 2019

20u24 0 Affligem De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) heeft woensdag een cannabisplantage ontmanteld in een woning in Teralfene. Het zou om meer dan 400 planten gaan die in twee slaapkamers op de eerste verdieping gekweekt werden. “Het leek daar wel verdacht en ik zei nog lacherig tegen mijn vrouw dat er misschien wiet werd gekweekt... En kijk”, zegt een buurtbewoner.

Een grote machtsontplooiing woensdagochtend in de anders zo rustige Tulpenlaan, een van de straten van de residentiële wijk. “Om 6.30 uur zag ik achteraan de woning een ladder staan en hoorde ik stemmen”, zegt buurman Louis Van Craenenbroeck (72). “Aan de straatkant zag ik vervolgens wel twintig man staan, waaronder agenten in burger. Een van hen vroeg een collega de deur in te stampen, maar die gaf aan dat het niet lukte. Toen beukten ze twee à drie keer met een stormram tegen de deur en konden ze met getrokken wapens naar binnen. Een half uurtje later werd de buurman met de handen op de rug geboeid naar buiten gebracht.”

Witte pakken

Nadien ging eerst het labo van de federale politie aan de slag. “Die man ligt daar dood in zijn huis dacht ik”, vertelt de 78-jarige Leona, die later wakker werd. “Ik zag die mensen met hun witte pakken en mondmaskertjes hier rondlopen. Ja jongens, het was echt de moeite en ik was er even niet goed van. Ongerust ging ik vragen wat er aan de hand was en een vriendelijke man liet weten dat het om een huiszoeking ging. Daardoor was ik toch al wat gerustgesteld.”

Indringende geur

Nadat het labo de woning en de Renault van de verdachte onderzocht had, werd het voor de omwonenden pas echt duidelijk waarover het ging. “Agenten gooiden de planten van wel een meter hoog met hun zwarte bloempotten door het raam”, weet Leona. “Binnen zag ik de installatie, iets wat ik nog nooit heb gezien. Arbeiders van de gemeente verhakselden alles en dan kon je de geur goed ruiken. High werd ik er niet van, maar ik heb toch goed geslapen (lacht). Kort na de middag is iedereen weer vertrokken en werden de woning en de auto verzegeld.” Ook de elektriciteitsmaatschappij kwam langs, omdat de verdachte net voor de teller in de kelder stroom aftapte.

Enkel ‘s nachts aanwezig

Volgens de buren werd het huis sinds eind vorig jaar bewoond door een Griek. “Een man en een vrouw uit het Brusselse kochten het ooit en woonden er een tiental jaar met hun kinderen, tot ze in oktober vertrokken”, weet Louis. “Ze gingen het voor een jaar verhuren en dan zien of ze in Brussel gingen blijven of terug hier kwamen wonen. Het was verdacht dat de rolluiken altijd gesloten waren. Die nieuwe bewoner kwam hier om de twee weken enkel ‘s nachts langs, maar afgelopen week arriveerde hij elke avond om ‘s ochtends rond 8.30 uur opnieuw te vertrekken.” Ook buurtbewoonster Marie-Paule stelde zich vragen. “Zijn auto heb ik hem nooit zien afwassen en meubels heb ik hem ook nooit naar binnen zien brengen”, vertelt ze. “Soms kwam er een kleine witte bestelwagen toe, en die reed achterwaarts de oprit op tot net tegen de poort waardoor je niets kon zien. Maar dit in onze wijk had ik toch nooit verwacht.”

Groter dossier

De politie-inval en ontmanteling van de cannabisplantage maakt deel uit van een dossier van het parket van Bergen en de FGP van Doornik. Die laatste geeft pas vrijdag een persconferentie, wat laat uitschijnen dat de plantage deel uitmaakt van een veel groter dossier. De actie in Affligem werd uitgevoerd door de FGP Halle-Vilvoorde. Officieel wordt er tot dan niet gecommuniceerd.