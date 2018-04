Renners Sport en Vreugde voortaan met AED-toestel op pad 11 april 2018

De wielertoeristen van 'Sport en Vreugde' uit Affligem gaan voortaan op pad met een AED-toestel. Zo'n toestel kan een leven redden bij een hartaanval. "We hebben een AED-toestel kunnen kopen en dat gaat voortaan altijd mee in de volgwagen", meldt Carlos Van Schuerbeeck. "Verschillende leden gaan ook een opleiding krijgen om met het toestel te leren werken. Hopelijk hoeven we het nooit te gebruiken, maar we zijn op alles voorzien."





Sport en Vreugde, dat een 60-tal leden telt, kan voortaan ook uitpakken met een nieuwe koersuitrusting. Op 22 april richt de club haar 38ste Affligemse Pijl in. Het gaat om een fietstocht van Corsa Campagnolo.





(WDS)