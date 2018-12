Reetje overleeft aanrijding niet WDS

22 december 2018

12u00 0

In de Bellestraat in Affligem werd vrijdagavond een jong reetje aangereden door een automobilist. Het ongeval gebeurde rond 21 uur vlakbij het kruispunt met de Geertruidebaan, aan het gemeentelijk centrum Bellekouter. Het dier stak de straat over, net op het moment dat er een auto kwam aangereden. Het jonge koppel van de aanrijdende wagen verwittigde de politiediensten maar voor het dier kwam alle hulp te laat. De schade aan de auto bleef beperkt.