Politiezone versterkt wijkposten met extra inspecteurs Tom Vierendeels

30 januari 2019

17u25 0 Affligem Het wijkkantoor van de politiezone TARL werd deze maand versterkt met een extra inspecteur. Ook de drie andere wijkposten van de zone zullen dit jaar nog versterking krijgen. Het gaat om een beslissing van het vorige politiecollege.

“Sinds 2 januari werd de wijkpolitie van Affligem versterkt met een extra inspecteur”, luidt het. “In de loop van 2019 zal ook de wijkwerking in de gemeenten Ternat, Roosdaal en Liedekerke worden versterkt.” Hoeveel wijkinspecteurs er bijkomen, wordt nog niet meegegeven.

“De wijkwerking is belast met een zeer divers takenpakket waardoor het de hoeksteun van de gemeenschapsgerichte politiezorg vormt”, gaat het verder. “De wijkinspecteurs staan dicht bij de bevolking en moeten zowel aanspreekbaar zijn, als zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld. Een goed contact met de inwoners onderhouden is belangrijk.” Kort samengevat is de wijkwerking een schakel tussen de bevolking en de overheid. Anderzijds treden zij ook op bij burengeschillen en zijn ze het eerste aanspreekpunt in geval van overlast.

Het was een beslissing van het vorige politiecollege om het personeelskader van de wijkwerking van de zone verder uit te breiden.