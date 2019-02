Politie en inspectiediensten lichten bedrijven door TVP

26 februari 2019

18u47 0 Affligem Rechercheurs van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) hebben samen met inspecteurs van verschillende diensten zoals OVAM enkele bedrijven doorgelicht. Minstens een terrein langs de Brusselbaan in Hekelgem werd daarbij verzegeld.

Onder meer een groothandel in tweedehands vrachtwagens en trailers langs de Brusselbaan in Hekelgem kreeg dinsdag bezoek van de inspecteurs. “Maar dat is niet alleen bij mij het geval”, zei de zaakvoerder ons dinsdagmiddag. “Ze gaan de volledige steenweg af. Zo heeft ook mijn zus bezoek gekregen. Een voorbijganger moet melding gemaakt hebben van vrachtwagenbanden die aan de straatkant op mijn terrein liggen. Die moeten op een verharde ondergrond liggen, omdat regenwater dat langs de banden gaat de bodem kan vervuilen. Daarnaast mag ik koelkasten niet zomaar transporteren, door de aanwezigheid van oude gassen in de toestellen. Zaken die ik vandaag allemaal nog zal aanpakken, waardoor het politielint deze namiddag nog weg zal zijn.” De politiezone TARL laat weten dat er pas vrijdag gecommuniceerd kan worden over de omvang van de controleacties en de resultaten ervan.

Politiezones organiseren op regelmatige tijdstippen doorlichtingen van bedrijven en horecazaken in het gezelschap van andere inspectiediensten. Zo werden in de zone TARL vorig jaar nog verschillende nachtwinkels en horecazaken op het grondgebied gecontroleerd. Vooral in gemeenten in de nabijheid van Brussel -zoals Drogenbos en Dilbeek- wordt vastgesteld dat Brusselse onderneming door het kanaalplan ‘vluchten’ naar de Vlaamse Rand en veelal niet in orde zijn volgens verschillende wet- en regelgevingen. Voor de duidelijkheid: dat uitwijken naar Vlaanderen is bij de verkoper van vrachtwagens niet het geval.