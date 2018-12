Patissier lanceert afhaalpunt voor brood en gebak WDS

07 december 2018

16u15 0 Affligem Patisserie Lieven uit Hekelgem lanceert een webshop met een afhaalpunt. Klanten kunnen voortaan online hun broodjes en ze nadien oppikken in het afhaalpunt naast de bakkerij. “Op die manier hoeven de mensen niet meer aan te schuiven.”

Zaakvoerders Lieven Crabbe en Ireen Moernaut verbouwden zopas hun winkel in de Oude Baan. De voormalige garage werd omgebouwd tot een afhaalpunt. “Dat is uniek in onze sector”, weet Ireen Moernaut. “Onze klanten kunnen voortaan hun bestelling online plaatsen. Ze hoeven nadien niet aan te schuiven in de winkel maar kunnen meteen naar het afhaalpunt om hun broodjes, taarten of ontbijtkoeken mee te nemen.”

De klanten kunnen hun bestelling afhalen met een nummer dat hen toegewezen wordt. In het afhaalpunt werden rekken geplaatst waarop de bakkers de bestellingen klaar zetten. “De mensen hoeven dus gewoon de bestelling met hun nummer uit te kiezen”, luidt het. “Taarten of eclairs, die in de koelruimte bewaard worden, komen we apart brengen als de klant op een belletje drukt. Het is echt heel eenvoudig.”