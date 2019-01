Oud-schepen en Leeuwkens-stichter Ernest Van den Broeck (82) overleden Wim De Smet

05 januari 2019

17u45 0 Affligem In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst is vanmorgen voormalig schepen Ernest Van den Broeck (82) overleden.

Ernest Van den Broeck geniet in Teralfene bekendheid als geëngageerd volksfiguur. In 1956 stond hij als mede-stichter aan de wieg van voetbalclub Leeuwkens Teralfene. De naam Leeuwkens verwijst naar de naam van fanfare De Brabantse Leeuw. Het autonome Teralfene van toen telde twee politieke partijen, elk met hun eigen fanfare en eigen voetbalclub. “De Driespartij had enkele jaren voordien al een voetbalclub opgestart, namelijk Sporting Teralfene”, vertelt zijn zoon Gert Van den Broeck. “Mijn vader was spelend lid bij de fanfare van de Daalpartij en mijn grootvader was dirigent. Omdat de Driespartij al een eigen voetbalclub had, kon de Daalpartij niet achter blijven en werden de Leeuwkens opgericht. Mijn vader was ook zelf jarenlang actief als voetballer bij de Leeuwkens, hoewel hij ook een korte overstap maakte naar de buren van Eendracht Hekelgem.”

Ernest Van den Broeck belandde ook in de politiek. In 1970 stelde hij zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij behaalde 489 voorkeurstemmen, het op één na hoogste aantal van de Daalpartij. Ernest zetelde 6 jaar als schepen. Hij was onder meer bevoegd voor sport. Na de fusie in 1976 trok hij zich terug uit de actieve politiek. Toch bleef hij zich inzetten voor het dorpsleven in Teralfene. Hij bleef een van de bezielers van de Leeuwkens en stichtte er later ook het jeugdbestuur op.

In 2011 verloor Ernest zijn vrouw Adrienne Claes. Sindsdien ging ook zijn gezondheid stilletjes achteruit, ook al was hij nog regelmatig in het dorp te zien voor een babbeltje of een pintje in de plaatselijke kroeg. “Eerst sukkelde hij met vocht op de longen en nadien werd hij ook slachtoffer van pneumokokken, een bacteriële infectie”, vervolgt Gert. “Op 28 november werd hij opgenomen in het ziekenhuis waar hij vandaag overleed.”

Ernest Van den Broeck zal herinnerd worden als een volkse, minzame figuur. “Vader was een brave mens die verknocht was aan zijn dorp, zijn fanfare en zijn voetbalclub. Dat maakte hem net zo uniek.”

De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag 12 januari om 11.15 uur plaats in de Sint-Janskerk van Teralfene.