Oud-raadslid Gustaaf Arys overleden 05 maart 2018

02u28 0 Affligem In het OLV-ziekenhuis in Aalst is afgelopen zaterdag voormalig gemeenteraadslid Gustaaf Arys op 78-jarige leeftijd overleden.

Gustaaf Arys vervoegde de gemeenteraad in 2006 voor de toenmalige VU/ID-fractie, als opvolger van Jordi De Coster. Hij zetelde slechts enkele maanden, maar stond decennialang bekend als een rechtlijnig flamingant die zijn overtuiging niet onder stoelen of banken stak.





Vorig jaar werd Gustaaf Arys getroffen door een hersenbloeding, waarna hij opgenomen werd in revalidatieziekenhuis Inkendaal. Afgelopen zaterdag is hij bezweken aan de gevolgen van een dubbele longontsteking.





De uitvaartplechtigheid vindt komende zaterdag plaats, om 10 uur in de parochiekerk Sint-Jan-Evangelist in Teralfene. (WDS)