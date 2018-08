Oud- gemeentehuis is zandtapijtenmuseum 10 augustus 2018

Het oud-gemeentehuis biedt voortaan onderdak aan een zandtapijtenmuseum en een toeristisch trefpunt. Het gemeentebestuur wil zo de zandtapijtkunst, die vorige eeuw duizenden bezoekers lokte, nieuw leven inblazen. Het project kostte 60.000 euro en was het levenswerk van de overleden schepen en ereburger Leo De Ryck. Het was Anny Buyle, zijn weduwe, die het lintje mocht doorknippen. In het gebouw krijgen ook de Affligemse Gidsen en het Rode Kruis een eigen lokaal.Het museum wordt een eerste keer opengesteld op 11, 12, 15, 18 en 19 augustus van 13 tot 19 uur. (WDS)