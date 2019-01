Organisatoren kerstmarkt schenken winst aan dorpsschooltjes WDS

25 januari 2019

17u20 0 Affligem De Lombeekstraathoekwerkers schonken de opbrengst van de jaarlijkse kerstmarkt aan de twee basisscholen van het dorp.

Het was al de vijfde keer op rij dat de Lombeekstraathoekwerkers de kerstmarkt organiseerden. Het evenement lokt ieder jaar meer bezoekers. De organisatoren wilden de opbrengst graag aan een goed doel schenken. “En we wilden dat goede doel liefst niet te ver gaan zoeken”, zegt Gunther Van den Broeck. “Daarom kozen we dit jaar voor onze twee basisscholen: De Klimming en 't Lessenaartje. Zij kunnen het geld goed gebruiken en bovendien werkten beide scholen ook al mee aan de kerstmarkt.”

De scholen kregen elk een cheque van 312 euro.

De volgende kerstmarkt in Essene heeft plaats op 21 december.