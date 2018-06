Optimisme bij wijnboer na rampjaar 2017 15 juni 2018

Het gaat goed met de wijngaard van Herman Troch op wijndomein De Kluizen aan de Affligemdreef, op de grens tussen Aalst en Affligem. Vorig jaar kon er door een late vriesnacht in de lente amper 40% van het normale aantal druiven geoogst worden. In 2018 bleef de wijnboer gespaard van slechte weersomstandigheden. "Het ziet ernaar uit dat de oogst dit jaar normaal, en misschien iets beter dan anders, zal verlopen", zegt Herman.





"Er is een zeer gezonde groei, het zijn gezonde scheuten. Nu maar hopen dat we bespaard blijven van een plotse hagelbui deze zomer."





Met de druiven die nu geoogst worden zal de rosé, rode en witte wijn gemaakt worden die in april 2019 op de markt zal komen. (RLA)