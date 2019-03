Oppositiepartij N-VA dient klacht in bij provinciegouverneur WDS

14 maart 2019

17u09 0 Affligem Oppositiepartij N-VA dient klacht in bij de provinciegouverneur. De partij vindt dat de nieuwe bestuursmeerderheid een loopje neemt met ‘geldende regels en afspraken’.

De aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad veroorzaakt flink wat wrevel bij N-VA. “Volgens dat reglement moeten wij voortaan vijf dagen op voorhand onze vragen indienen voor de gemeenteraad”, zegt Stijn Stassijns (N-VA). “In normale gemeenten wordt dit eerst besproken op een overleg tussen de fracties. De nieuwe gemeenteraadsvoorzitter heeft dit niet willen doen en volgt slaafs de directieven van de meerderheid.”

De oppositie vreest dat ze ook in andere dossiers buitenspel wordt gezet. “Ook de toewijzing van de leden voor de algemene vergadering van het woonzorgcentrum Van Lierde verliep bizar”, luidt het bij voormalig schepen Bert De Roeck. “Normaal gebeuren die toewijzingen volgens de zetelverdeling in de gemeenteraad. Het nieuwe bestuur besliste om die postjes alleen toe te wijzen aan mensen uit eigen rangen. Blijkbaar wenst de meerderheid geen pottenkijkers uit de oppositie in de bestuursorganen van het woonzorgcentrum.”

