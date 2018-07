Opnieuw te droog voor carwash scouts JEUGDBEWEGING VERLIEST VOOR TWEEDE JAAR OP RIJ INKOMSTEN WIM DE SMET

02 juli 2018

02u30 0 Affligem Voor het tweede jaar op rij hebben de scouts van Teralfene hun carwash moeten afblazen. Door de aanhoudende droogte wordt immers het waterverbruik aan banden gelegd. "We verliezen kostbare inkomsten", knikt hoofdleidster Anouk Degrave. "Maar dat willen we met alternatieven compenseren."

Scoutsgroep Ter Alwina organiseert al meer dan tien jaar een carwash op het kerkplein van Teralfene. In normale omstandigheden levert die meer dan 1.500 euro op, geld dat telkens gebruikt wordt voor het jaarlijkse zomerkamp. Voor de jeugdbeweging is het evenement dan ook belangrijk voor de financiën.





Maar het zijn net de zomerse weersomstandigheden die nu al voor het tweede jaar op rij roet in het eten gooien. "Vorig jaar gold er al een verbod op waterverspilling", zegt hoofdleidster Anouk Degrave. "Toen was het te laat om nog iets anders te organiseren. Het was ook al vrij uitzonderlijk omdat we dat in de voorgaande jaren nooit meegemaakt hadden."





En toch. Ook dit jaar mag de carwash niet doorgaan. "Begin vorige week hebben we nog bij het gemeentebestuur gepolst of er geen probleem was", vervolgt Anouk. "En daar kregen we te horen dat de carwash gewoon kon plaatsvinden. Maar later in de week werd beslist dat ook in Affligem code geel van kracht werd. Vrijdag hebben we dan te horen gekregen dat de carwash toch niet mocht doorgaan. Dat is vrij laat, maar goed. We hebben nog wel begrip voor die beslissing. Als wij hier volop auto's staan te wassen terwijl de rest van de bevolking spaarzaam moet zijn met water, dan is dat niet oké. Spijtig, maar hier kan niemand iets aan doen."





Zomerbar

De scouts hadden intussen ook al een klein alternatief evenement ingepland. "Dit jaar zouden we de carwash sowieso combineren met een zomerbar", klinkt het. "De bedoeling was dat bestuurders daar iets zouden drinken terwijl hun auto gewassen wordt. Nu we het zonder carwash moesten doen, hebben we ons nog meer toegespitst op die zomerbar."





De annulering van de carwash is wel een financiële domper voor de jeugdbeweging. "Dit is een grote hap uit ons budget", knikt Anouk. "Vorig jaar hebben we met het kamp verlies geboekt, net omdat de carwash toen niet kon doorgaan. We hebben dat verlies gelukkig wel kunnen compenseren met enkele andere activiteiten en dat gaan we dit jaar opnieuw doen. Ons kamp komt alleszins niet in gevaar. Maar we moeten er wel eens over nadenken of we in de toekomst niet beter een ander evenement zouden organiseren."