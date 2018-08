Opmerkelijk: pastorie naburige kerk biedt plek voor islamlessen BASISSCHOOL DE REGENBOOG VINDT OPLOSSING VOOR TEKORT AAN LOKALEN MICHIEL ELINCKX

30 augustus 2018

02u30 3 Affligem De lessen zedenleer en islamitische godsdienst van basisschool De Regenboog worden vanaf september gegeven in de pastorie. De directie bereikte daarover een akkoord met de kerkfabriek. Door een stijgend leerlingenaantal moet De Regenboog noodgedwongen uitwijken.

Basisschool De Regenboog zocht sinds juni naar een alternatief voor de lessen zedenleer en islamitische godsdienst. Net voor het einde van vorig schooljaar werden enkele lokalen afgekeurd door de brandweer. "Daarop besloten we om de lokalen te strippen en verbouwen", zegt schooldirecteur Stijn Van Achter. "Door het stijgend leerlingenaantal - van 287 naar 311 kinderen in een jaar tijd - zaten we al in nood."





De schoolraad nam contact op met de kerkfabriek. De pastorie, die op een steenworp van de school ligt, staat al een tijdje leeg. De school en de kerkfabriek gooiden het tot een akkoordje. "We mogen de pastorie gebruiken voor de lessen islamitische godsdienst en zedenleer. We zijn als Gemeenschapsonderwijs verplicht om alle erkende godsdiensten en levensbeschouwingen als keuzevak aan te bieden", aldus Van Achter. "Het lijkt eigenaardig dat een officiële school zich wendt tot de pastorie, bij uitstek hét gebouw van de parochie. Maar dit initiatief illustreert de mooie samenwerking tussen onze school, de kerkfabriek en de gemeente. Het toont ook aan dat wij ten volle elkaars levensbeschouwingen en eigenheid waarderen."





Openbaar gebouw

De kans is erg groot dat de pastorie ook de komende jaren gebruikt zal worden voor de lessen, want De Regenboog heeft tot nu toe geen plannen om uit te breiden. "Voor de leerlingen zal het een kleine verhuis zijn. Ze moeten dertig meter stappen om de naburige pastorie te bereiken", zegt Van Achter. Hij vindt dat critici de katholieke functie van het gebouw moeten wegdenken. "De pastorie is een openbaar gebouw, in handen van de gemeente. Wij huren gewoon de pastorie als nieuwe lokalen. We konden evengoed de lessen laten plaatsvinden in andere openbaar gebouw, zoals de bib. Maar dat is niet praktisch voor leerlingen én leerkrachten. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Daarom is dit een mooi verhaal en een originele oplossing."





De kerkfabriek staat helemaal achter de verhuis. Pastoor Sven Bosmans werd bij de gesprekken betrokken. "Dit is een positieve zaak", vindt hij. "Het gaat in de eerste plaats over de school. Zij hebben nieuwe lokalen nodig, dus schieten wij te hulp. Dat er lessen zedenleer en islam gegeven worden, is geen twistpunt. Het zijn levensbeschouwelijke vakken, die met hetzelfde bezig zijn als ons geloof. Wij steunen dit initiatief voor de volle 100 procent."