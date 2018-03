Op kroegentocht door het verleden HERMAN STEPPE SCHRIJFT BOEK OVER GESCHIEDENIS VAN LOKALE CAFÉS WIM DE SMET

31 maart 2018

02u56 0 Affligem Huisarts en schepen Herman Steppe pakt uit met een boek over de geschiedenis van de cafés en pottenhuizen in zijn geboortedorp Essene. "De jeugd mag niet vergeten hoe hun grootouders geleefd hebben."

Essene telde in de voorbije twee eeuwen meer dan tweehonderd cafés en pottenhuizen. Daar blijven er vandaag nog welgeteld twee van over. "De tijden zijn veranderd en daar vormt dit boek een mooi bewijs van", vertelt Herman Steppe, die zich in de voorbije jaren verdiept heeft in de dorpsgeschiedenis. "Rond de kerk had je vroeger wel tien cafés. En pottenhuizen waren ook populair. In zo'n pottenhuis werd jenever of geuze geschonken zonder dat er accijnzen op betaald werden. Meestal zaten de klanten dan gewoon ergens in de woonkamer hun glas te drinken. (lacht)"





De cafés kregen ook ronkende namen. "Op het Kerkplein had je op het einde van de 19de eeuw café 'In Amerika', omdat toen veel mensen daar een nieuw leven begonnen", weet Steppe. "En later kwam café 'In de Congo' erbij, ook al om voor de hand liggende redenen. En dan had je nog café 'In 't gemeentehuis'. Die naam was zelfs zeer logisch gekozen, want destijds had Essene niet echt een gemeentehuis. De gemeenteraad kwam dan ook samen in dit café. Veel andere zaken kregen uiteraard de naam van de baas. Café Oud Nelen refereert naar Cornelius De Meersman, die destijds achter de toog stond."





Tien jaar verzamelwerk

Steppe werkte vier jaar aan zijn boek. "Maar de documentatie ben ik al meer dan tien jaar aan het verzamelen. Het boek telt 1.300 foto's en afbeeldingen. Veel van die beelden heb ik gevonden bij inwoners. Maar ik deed ook een beroep op het gemeentearchief en heemkundige kringen Ascania en Belledaal. Bij Ascania bewaren ze het complete archief van de Gazet Van Assche en De Asschenaar. Daar stonden nog veel artikels in van mijn dorpsgenoten Rik De Bolle en Leo De Ryck."





De cafés speelden vroeger een belangrijke rol in het dorpsleven. "De invloed van die herbergen was enorm", aldus Steppe. "Vroeger kwamen de trouwers in de cafés hun getuigen ophalen voor de huwelijksmis. Er werd geklonken op een pasgeborene, waarbij alle klanten getrakteerd werden. Hetzelfde gebeurde bij een overlijden. Dan kwamen de nabestaanden hun verdriet vergeten bij een goeie pint. Er werd een ton bier besteld bij de brouwer en de bakker leverde een meelzak vol mastellen."





Eerbetoon

Steppe schreef eerder ook al een naslagwerk over de hopcultuur in Essene en over de twee lagere scholen. Hij draagt zijn nieuwe boek ook op aan zijn grote voorbeelden René Mertens, Rik De Bolle en Leo De Ryck, zijn collega-schepen die deze week overleed. "Zij hebben al zoveel over ons dorp geschreven en opgezocht, en daarom is dit boek ook een eerbetoon aan hen. Het is belangrijk om de dorpsgeschiedenis door te geven aan de generaties die na ons komen. Want alles verandert. De kloostertjes en de hop zijn al weg. Nu zijn de cafés aan de beurt. Jammer genoeg."





Het boek 'Herbergen en pottenhuizen te Essene' is verkrijgbaar in de Affligemse krantenwinkels. Het telt 360 bladzijden en kost 32 euro.