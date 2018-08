Onweer tovert douche en toilet om tot smerige fontein 09 augustus 2018

02u32 0

Lente Tanghe, inwoonster van de Kerlemeers, heeft op Facebook een open brief geschreven aan burgemeester Walter De Donder (CD&V). "Om 00.15 uur hoorde ik een luide knal tijdens het onweer. De toiletpop die nagenoeg ontplofte en waar het water uitspoot. Ook de doucheafvoer liet de Trevifontein in het niets verdwijnen tegen over de spuitende waterstroom. In eerste instantie ging het om aarde, maar nadien kwamen ook kilo's toiletpapier en uitwerpselen naar boven. Vooral de geur was on-be-schrijf-lijk. Om nog maar te zwijgen van de talloze kubieke liters water die ik op vier uurtjes naar buiten heb mogen kiepen. De buurt vraagt al zes jaar om de riolering aan te pakken. Bij de minste regenval lopen kelders, garages enzovoort onder water. Volgens de ontstoppingsfirma ligt het probleem bij de verouderde en de kapotte riolering."





Burgemeester De Donder laat het probleem onderzoeken. "De administratie kijkt na of het probleem zich op openbaar of privaat domein bevindt. Ik kan niet reageren voor we niet weten wat het probleem is. Ik weet wel dat er ooit onderzocht werd of er in de straat een gescheiden riolering aangelegd kan worden, maar daarvoor moeten de aangelanden een grondafstand doen of onteigend worden." (TVP)