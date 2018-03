Nieuwe voetpaden in wijk Bocht 28 maart 2018

Het gemeentebestuur van Affligem maakt 129.000 euro vrij voor de vernieuwing van de voetpaden in de Essense wijk Bocht.

De werken zullen vermoedelijk begin juli starten en zestig dagen in beslag nemen. "De huidige voetpaden in de Bocht dateren uit de jaren 70", zegt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA). "Een opknapbeurt was dringend nodig, want de voetpaden verkeren op heel wat plaatsen in slechte staat, met heel wat verzakkingen tot gevolg."





Betonklinkers

De betonnen verharding zal nu opgebroken en verwijderd worden. In de plaats komen er betonklinkers. Ook de verzakte boordstenen worden opgetrokken. Vooraleer de aannemer aan de slag kan, moeten de nutsmaatschappijen wel nog enkele voorbereidende werken uitvoeren. Hoeveel tijd die in beslag zullen nemen, is voorlopig nog niet duidelijk. (WDS)