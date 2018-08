N-VA strikt De Neef 10 augustus 2018

N-VA Affligem is klaar met de samenstelling van zijn kieslijst. De partij wist voormalig gemeenteraadslid Johnny De Neef (57) te overtuigen. De oud-cafébaas, geboren en getogen in Essene, stelde zich in 1994 en 2000 nog kandidaat bij de toenmalige VLD. Hij zetelde een jaar in de gemeenteraad en was van 2000 tot 2006 ook OCMW-raadslid. Johnny De Neef staat op de voorlaatste plaats. Ook Dolores De Cleyn (59), die in 2012 al kandidaat was, en leerkracht Cris Van Vaerenbergh (56), die actief is bij toneelgroep Carpe Diem, komen op de N-VA-lijst. (WDS)