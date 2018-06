N-VA-lijst met zes ondernemers naar de kiezer 22 juni 2018

De Affligemse N-VA gaat naar de verkiezingen met minstens 6 plaatselijke ondernemers op de lijst. Gemeenteraadslid en voormalig schepen Stijn Stassijns (44), in 2012 nog lijsttrekker van Affligem.nu, en is sinds 2 jaar zaakvoerder van een zelfstandig bankkantoor. Hij staat bovenaan de tweede kolom op plaats 13.





De partij stelt ook enkele opmerkelijke nieuwkomers voor. Steenkapper Mario Van Hove (45), zoon van het overleden raadslid Carlos Van Hove, staat op de voorlaatste plaats. Hij stond in 2012 nog op de Vlaams Belang-lijst. Ook Ilse De Cock, dochter van cafébaas Marc De Cock van café Den Bert, is kandidaat voor N-VA. Uittredend OCMW-raadslid Marlon Grobben (49) is zelfstandig grafisch vormgever en de lokale bezieler van het Verbond van West-Brabantse Ondernemingen. Ook lijsttrekker Belinda Everaert werkt als zelfstandig consulent.





De rest van de N-VA-lijst wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Deze week worden ook de definitieve plaatsen toegewezen. (WDS)