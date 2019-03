N-VA Affligem heeft nieuwe voorzitter: Filip Van Cauteren volgt Jelle Stassijns op WDS

18 maart 2019

11u40 0 Affligem De Affligemse N-VA-afdeling heeft een nieuwe voorzitter. Filip Van Cauteren (61) volgt Jelle Stassijns (39) op aan het hoofd van de partij.

De N-VA-leden kozen zopas een gloednieuw bestuur en dus ook een nieuwe voorzitter. De strijd ging tussen uittredend voorzitter Jelle Stassijns en nieuwkomer Filip Van Cauteren. Jelle Stassijns werkt ook als fractiemedewerker voor de N-VA en het was daarom een verrassing dat uitdager Van Cauteren het toch haalde. De nieuwe voorzitter werkte zijn hele leven in de banksector en was bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen ook al kandidaat voor de partij. Hij behaalde toen 338 voorkeurstemmen.

De nieuwe ondervoorzitter is voormalig politie-inspecteur Rudi Van Keymolen (58) die ook jaren actief was als jeugdvoetbaltrainer. Gunther Van Den Broeck en voormalig schepen Bert De Roeck blijven aan als secretaris en ledenverantwoordelijke. De overige functie in het bestuur zijn voor Greet De Vuyst (organisatieverantwoordelijke), Belinda Everaert (communicatie), Mario Van Hove (materiaal) en Jonas Van Vaerenbergh (jongerenwerking).