Mooiste Nacht steunt scouts 14 juli 2018

De organisatoren van 'De Mooiste Nacht' gaan dit jaar het nieuwbouwproject van de scouts van Hekelgem financieel ondersteunen. De huidige blokhut van de scouts is in slechte staat en de jeugdbeweging is al een tijdje bezig om extra inkomsten te vergaren voor de bouw van nieuwe lokalen. De initiatiefnemers van De Mooiste Nacht willen de scouts daarbij helpen. "Onze vereniging wil de jeugd steunen met de realisatie van een nieuwe infrastructuur om op die manier de toekomstige werking te kunnen waarborgen", meldt Tim Herzeel. "Hiertoe een financieel steentje bijdragen, past perfect binnen de maatschappelijke doelstellingen van onze vzw. Wij hopen dit jaar de opbrengsten van de Mooiste Nacht van vorig jaar minstens te kunnen evenaren."





Het nieuwe gebouw zal ruimer en functioneler worden dan de huidige, verouderde, blokhut. De werken starten als de nodige fondsen ingezameld zijn. (WDS)