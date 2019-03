Mooiste Nacht schenkt 3.500 euro aan scouts voor bouw nieuwe lokalen WDS

27 maart 2019

16u10 0 Affligem De organisatoren van De Mooiste Nacht schonken zopas een cheque van 3.500 euro aan de lokale scoutsgroep De Pajotten uit Hekelgem.

De Mooiste Nacht vond op 5 oktober vorig jaar plaats. Meer dan 850 bezoekers zakten naar het congrescentrum De Montil af voor optredens van Christoff en Lyndsay, Paul Severs en Les Truttes. De opbrengst van de tombola gaat integraal naar de Hekelgemse scoutsbeweging. “De jeugdbeweging is aan het sparen om nieuwe lokalen te bouwen”, zegt initiatiefnemer Tim Herzeel. “Daarom hadden we de vraag gekregen of wij, van de Mooiste Nacht, geen speciale geste konden doen. De scouts vormen een toffe groep en voor veel jonge mensen is het ook een nuttige vrijetijdsbesteding. We hoeven een goed doel niet altijd ver te zoeken. Ook dichtbij huis is dat mogelijk.”

De volgende Mooiste Nacht heeft plaats op zaterdag 5 oktober 2019.