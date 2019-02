Moeder en dochtertje op straat na hevige dakbrand Brandweer oefende in de buurt en was snel ter plaatse Tom Vierendeels

20 februari 2019

20u45 0 Affligem Een woning op de hoek van de Daalstraat en de Kaaistraat in Teralfene is tijdelijk onbewoonbaar na een korte maar hevige dakbrand. De brand begon in de schoorsteen, maar breidde uit naar het dak. De brandweer uit Denderleeuw was in de buurt aan het oefenen en merkte de brand nog voor de oproep op.

De hulpdiensten werden kort na 19.30 uur opgeroepen voor een brand in de Daalstraat. Volgens burgemeester Walter De Donder (CD&V) waren het klanten van taverne Schettenberg die de vlammen opmerkten en de hulpdiensten alarmeerden. “Maar nog voor de effectieve oproep waren onze collega’s uit Denderleeuw al onderweg”, vertelt kapitein Jeroen Eeckelaers van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Zij waren toevallig enkele honderden meters verder aan het oefenen ter hoogte van de Dender en merkten op dat er verderop iets niet klopte. Zij aarzelden niet om hun oefening te stoppen en poolshoogte te komen nemen. Daardoor konden ze zeer snel tussenbeide komen.”

Brandweer oefende in de buurt

De Denderleeuwse brandweermannen maken deel uit van de brandweerzone Zuid Oost-Vlaanderen. Ze kregen snel versterking van hun collega’s uit Aalst en ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, dat bevoegd is voor Affligem. “Bij aankomst van de eerste ploegen was het vuur al uitslaand”, vervolgt Eeckelaers. “De zolderverdieping brandde volledig uit, met bijgevolg ook grote schade aan het dak. In de rest van de woning is er grote water- en rookschade waardoor de woonst minstens tijdelijk onbewoonbaar is. Een overslag naar het huis dat aan de getroffen woning hangt konden we wel vermijden.”

Moeder afgevoerd

Het huis wordt bewoond door een moeder en haar dochtertje. Zij hadden in eerste instantie niet door dat er brand aan het dak was uitgebroken. “De moeder werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis”, weet burgemeester Walter De Donder en wordt bevestigt door de hulpdiensten. Voornamelijk preventief omdat ze mogelijk te veel rook inademde. “Haar kindje wordt voorlopig opgevangen door haar ouders die hier in de buurt wonen. Ook de moeder zal daar in eerste instantie kunnen verblijven, maar nadien kan ze terecht in onze noodwoning die volledig in gereedheid werd gebracht. De sleutels zijn al overhandigd aan haar ouders.”

Asbest

Een deel van het kruispunt bleef door de interventie lange tijd afgesloten voor alle verkeer. Enkel voertuigen die vanuit Erembodegem kwamen mochten nog doorrijden richting Denderleeuw. De leien op het dak zijn er nog die asbest bevatten. “Daarom werd door de brandweer onze borstelmachine tussenbeide gevraagd”, weet De Donder. “Normaal gezien zal hierdoor het asbestbevattende materiaal verwijderd zijn van de straat.” De overige leien op het dak zullen dus vermoedelijk door een gespecialiseerde firma weggenomen moeten worden. Na een grondige controle en degelijk nablussen werd het dak afgedicht met een zeil.