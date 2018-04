Milieuraad zoekt mooiste tuinen 05 april 2018

De milieuraad van Affligem gaat op zoek naar de mooiste tuinen. Tuinliefhebbers kunnen zich kandidaat stellen in vier verschillende categorieën: voortuinen, kleine tuinen tot 200 vierkante meter, grote tuinen, en ecologische tuinen. De inschrijvingen moeten ten laatste op 11 mei worden ingediend via milieu@affligem.be. De jury brengt alle kandidaten een bezoekje op zaterdag 26 mei. De prijsuitreiking heeft in oktober plaats. (WDS)