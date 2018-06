Meester Bart op Lijst Burgemeester 29 juni 2018

02u26 0 Affligem Bart Braeckmans (38), leerkracht in gemeenschapsschool 't Lessenaartje in Essene, heeft een plaats gekregen op de Lijst Burgemeester van Walter De Donder.

Meester Bart is getrouwd met voormalig gemeenteraadsvoorzitter Karen D'Haeseleer, die de actieve politiek eerder al vaarwel zei. In zijn jonge jaren was hij actief bij KAJ en Emi Essene. Hij is ook bestuurslid van de Sint-Antoniusgilde.





Lijst Burgemeester heeft intussen ook enkele andere kandidaten voorgesteld. Zo zal Steven Van Nieuwenhove uit Teralfene de rangen versterken. Van Nieuwenhove, in het dorp beter bekend als 'de Foes', is lid van de verenigingen Zot Van Teralfene en Retro Teralfene. Voorts stelt ook Gunnar Arys (39), vorig jaar nog actief als acteur bij Prutske, zich kandidaat. Hij werkt in de supermarkt Okay en is gehuwd met Katrien Moens, die lesgeeft in de Sint-Vincentiusschool.





(WDS)