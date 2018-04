Mammobiel op parking bib 23 april 2018

De mammobiel komt van woensdag 25 april tot en met vrijdag 18 mei naar de Bellekouter, op de parking naast de bib. Alle vrouwen uit Affligem, tussen 50 en 69 jaar, ontvangen een oproepingsbrief om zich aan te bieden voor een gratis borstonderzoek dat maximaal 30 minuten duurt. Tijdens het onderzoek worden twee röntgenfoto's genomen. Na drie weken worden de resultaten opgestuurd. Bij 95 % worden geen afwijkingen vastgesteld.





In 2016 nam 41,3 % van de doelgroep deel aan het borstkankeronderzoek te Affligem. "Dit jaar streven we naar een hoger percentage", meldt bevoegd schepen én huisarts Herman Steppe (CD&V). "Daarom roepen we alle Affligemse vrouwen op om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek."





(WDS)