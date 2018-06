Lijst Burgemeesters strikt ondernemers 27 juni 2018

02u34 0 Affligem De Lijst Burgemeester van Walter De Donder trekt met twee nieuwe kandidaten naar de verkiezingen: Dirk Geeraerts uit Teralfene en Lieve Mertens uit Essene.

Dirk Geeraerts is de kleinzoon van oud-burgemeester Edmond Geeraerts. Hij is de zaakvoerder van Dirks Droogkuis Teralfene, wat hem de bijnaam DDT opleverde. Hij is ook actief bij voetbalclub Leeuwkens Teralfene en bij motorclub De Paters.





Lieve Mertens is de dochter van voormalig OCMW-raadslid Octaaf Mertens, die in de jaren 80 actief was bij de toenmalige CVP. Haar zoon Aster was in 2012 ook al kandidaat voor de Lijst Burgemeester. Lieve Mertens heeft haar eigen verzekeringskantoor. (WDS)