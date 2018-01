Liberalen komen op onder 'Open 2040' 02u24 0

Open Vld trekt in Affligem naar de kiezer met een nieuwe beweging en een nieuwe naam: 'Open 2040'.





De Affligemse liberalen zitten intussen al twaalf jaar in de oppositie en volgens lijsttrekker Tim Herzeel is het moment aangebroken om daar verandering in te brengen. Open 2040 moet een vernieuwend project zijn, met een eigentijds logo en dito slogan. Maar voorlopig is er nog geen sprake van nieuwe kandidaten.





De liberale partij knoopte wel al gesprekken aan met Groen om samen een kartel te vormen, zoals ook Bart Somers dat in Mechelen doet. Voorlopig werd er evenwel nog geen akkoord bereikt. Wel staat vast dat Groen niet langer deel uitmaakt van de Lijst Burgemeester. Mogelijk komt de partij apart op. (WDS)