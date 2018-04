Leen Steenhoudt volgt overleden Leo De Ryck op als eerste schepen 19 april 2018

02u31 0 Affligem Door het overlijden van eerste schepen Leo De Ryck moesten dinsdagavond twee belangrijke wissels doorgevoerd worden in de gemeenteraad. Leen Steenhoudt (65) wordt de nieuwe eerste schepen, terwijl Hil D'Haese (60) haar intrede maakt als raadslid.

De gemeenteraad in Affligem begon met een minuut stilte als eerbetoon aan schepen en ereburger Leo De Ryck. Hij overleed op 28 maart aan de gevolgen van botkanker. Leo De Ryck werd 75 jaar.





"Snel inwerken"

In het schepencollege wordt De Ryck vervangen door partijgenote Leen Steenhoudt (CD&V), een gepensioneerd ambtenaar. Zij zal ook al zijn bevoegdheden overnemen. Het gaat dan om Toerisme, Wonen, Senioren en Feestelijkheden. "Leo werkte enorm veel voor de gemeente, dus ik zal me snel moeten inwerken om zijn beleid voort te zetten", aldus Steenhoudt. "Gelukkig heb ik ervaring als schepen. Van 2010 tot 2010 was ik immers bevoegd voor Sociaal Beleid. Met de bevoegdheden van Leo zal ik nog meer onder de mensen moeten komen, maar dat ligt me wel. Ik ben intussen ook gepensioneerd, dus ik heb meer tijd dan vroeger om dit goed te doen."





Onafhankelijk raadslid

Nieuw in de gemeenteraad is de gepensioneerde leerkracht Hil D'Haese. Zij was in 2012 kandidaat op de Lijst van de Burgemeester, maar tijdens de legislatuur brak ze met haar fractie. D'Haese zetelt nu als onafhankelijk raadslid, maar zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat zijn voor Groen. (WDS)