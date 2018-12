Langst zetelend gemeenteraadslid neemt afscheid van politiek Paul Geeraerts (69) zat 48 jaar onafgebroken in gemeenteraad Wim De Smet

19 december 2018

10u40 0 Affligem Na 48 jaar heeft Paul Geeraerts de Affligemse politiek vaarwel gezegd. Geeraerts werd in 1970, bijna een halve eeuw geleden, een eerste keer verkozen in het toen nog autonome dorpje Teralfene. Hij is, samen met Louis Tobback, het langst zetelende gemeenteraadslid van onze provincie.

Met een glas champagne, een afscheidsspeech en een stevig applaus heeft gemeenteraadsvoorzitter Paul Geeraerts dinsdagavond een punt gezet achter zijn politieke loopbaan. Hij was amper 21 jaar toen hij, in navolging van zijn vader, verkozen werd in de gemeenteraad van Teralfene. “In al die jaren is er enorm veel veranderd”, vertelt Geeraerts. “Om een voorbeeld te geven: in 1970 werd het huisvuil in Teralfene nog met paard en kar opgehaald. En nadien werd alles op een hoop gegooid en verbrand. Nu werken we met grote intercommunales en een compleet andere wetgeving.”

Geeraerts zag ook hoe het gemeentebeleid de voorbije 50 jaar heel wat bombastischer werd. “In Teralfene hadden we destijds een champetter, een grafmaker, een werkman en een bediende. Dat was het. Vier personeelsleden dus. Vandaag telt een gemeente als Affligem 100 werknemers.”

“Politiek werd vroeger ook veel meer in het café bedreven”, vervolgt Geeraerts. “De cafés zijn intussen bijna allemaal verdwenen. Nu wordt politiek bepaald door drukkingsgroepen en de particratie. Jammer genoeg is de taak van het gemeenteraadslid de voorbije jaren ook uitgehold. Belangrijke beslissingen worden vooral genomen binnen het schepencollege.”

Geeraerts was bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat meer. “Ik heb 48 jaar dienst op de teller en dan mag dat wel”, luidt het. “Ik kan dat, afscheid nemen van dingen die mij dierbaar zijn. Het werd tijd om afscheid te nemen. Mijn neef Dirk Geeraerts is nu verkozen, dus er blijft wel een Geeraerts in de gemeenteraad zitten (lacht). Sinds 1952, toen mijn vader burgemeester werd, heeft er altijd een Geeraerts in de gemeenteraad gezeten en dat blijft dus ook de komende 6 jaar het geval.”