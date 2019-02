Koffievrienden van Willy Willy openen zelf rouwregister om hun overleden makker te eren “De gemeente besliste geen rouwregister te openen, dus doen we dat gewoon zelf” Wim De Smet

18 februari 2019

11u15 0 Affligem De koffievrienden van Willy Willy openen zelf een rouwregister om hun overleden makker te eren. Wie iets in het rouwregister wil schrijven, kan terecht bij de dagbladhandel van Gina De Neef in Essene. “Als de gemeente geen rouwregister organiseert, dan doen we het zelf. Zo zou Willy Willy ook geredeneerd hebben”, zegt Geert De Bolle.

De pas overleden Scabs-gitarist Willy Willy was een graag geziene figuur in de koffiehoek van Gina’s krantenwinkel in de Ternatsestraat. Ver weg van alle schijnwerpers en rock-’n-roll, kwam Willy Willy hier elke voormiddag een babbeltje slaan met de mensen van het dorp. “Eigenlijk was Willy een echte vriend van ons geworden”, vertelt initiatiefnemer Geert De Bolle, zaakvoerder van The Whisky House. “We hebben hier toffe momenten beleefd. Hij voelde zich hier thuis. Willy vertrouwde ons enkele maanden geleden al toe dat hij zwaar ziek was. Omdat hij het steeds moeilijker had om zich zelf te verplaatsen, bracht zijn vrouw hem met de auto naar hier.”

“Aan de koffietafel van Gina is op die manier een hecht vriendengroepje ontstaan”, vervolgt Geert. “Wij gingen ook regelmatig eens kijken naar hem. Zo zijn we met een busje naar de Ancienne Belgique gereden voor een optreden. En ook op de voorstelling van de nieuwe Scabs-cd, op 1 december, waren we erbij. Willy was blij dat niet alleen bekende muzikanten maar ook zijn gewone vrienden uit Essene en Hekelgem er zo talrijk aanwezig waren.”

Groot was de verbazing in de krantenwinkel toen bleek dat het gemeentebestuur geen rouwregister opende voor haar bekende inwoner. “Dat vonden we echt wel spijtig, want een figuur als Willy Willy heeft toch wel wat betekend op cultureel gebied”, meent Geert. “Maar goed, we wilden graag positief blijven. We hebben daarom beslist om zelf een rouwregister te openen. Gina zorgde voor een tafeltje, iemand anders voor een rouwboek en ikzelf ben een potje met witte tulpjes gaan halen. We hoeven niet altijd te wachten op officiële instanties om zoiets te organiseren. Eigenlijk kan je dat even goed zelf doen.”

Het rouwregister opende vanochtend. De meeste klanten van Gina, die Willy Willy er vaak zagen zitten, schreven al enkele mooie woorden in het register. Ook Hilda Van Malderen (72) was van de partij. “Toen ik die Willy Willy hier de eerste keer zag, vond ik hem een echte punker”, vertelt ze. “Die kerel droog oorbellen en had van dat pikzwart piekhaar. Maar nadien heb ik hem leren kennen als een vriendelijke man. Heel veel heb ik niet met hem gesproken, maar ik kende hem wel door hem hier vaak tegen te komen. De muziek van The Scabs kende ik ook niet zo goed, maar ik zag hem wel regelmatig op televisie.”

Het rouwregister blijft nog tot het einde van de maand geopend. “Nadien gaan we de reacties van zijn vrienden overhandigen aan Michelle, zijn vrouw”, vertelt Geert De Bolle. “Zo willen we als trouwe vriendengroep toch iets tastbaars aan haar meegeven.”