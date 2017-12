Kinderen van Affligemse scholen krijgen fluo-hesje cadeau 02u23 43 Foto Mozkito Alle leerlingen, waaronder ook die van de Essense school De Klimming, kregen een hesje overhandigd.

Het gemeentebestuur van Affligem overhandigde aan de 1.350 kinderen van de vijf basisscholen een fluorescerend hesje. Het cadeautje moet de leerlingen aanmoedigen om zichtbaarder te zijn in het verkeer tijdens de donkere wintermaanden. "We merken te vaak dat kinderen of wande-laars zich niet zichtbaar in het verkeer begeven", zegt Onderwijsschepen Herman Steppe (CD&V). "Toch is zo'n hesje een kleine moeite die uiteindelijk een groot verschil kan maken."





Er komen nog meer acties om de veiligheid van de leerlingen te verhogen. Zo wordt binnenkort ook een cursus voor gemachtigd opzichter georganiseerd. En in april worden alle leerlingen getrak-teerd op een toneelvoorstelling met als thema verkeersveiligheid. (WDS)