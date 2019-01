Kinderdagverblijf legt boeken neer: 38 kindjes moeten op zoek naar nieuwe opvang Ook kinderverzorgsters van crèche ‘Mieke Muis’ staan op straat Wim De Smet

31 januari 2019

19u52 4 Affligem Het bekende kinderdagverblijf Mieke Muis heeft vandaag onverwacht de deuren gesloten. De zaakvoerster legt de boeken neer. De ouders van de 38 kindjes die er verbleven moeten op zoek naar een nieuwe opvang.

Kinderdagverblijf Mieke Muis bevindt zich in de Fosselstraat in Hekelgem, in een pand waar tot enkele jaren geleden een frituur gevestigd was. Zaakvoerster Christy Machiels bouwde het gelijkvloers om tot een gezellige plek waar elke dag 26 kindjes tussen 0 en 3 jaar konden opgevangen worden. Een deel van de vroegere parking werd afgesloten met een hek en ingericht als speeltuin.

Maar de voorbije maanden kwam het kinderdagverblijf in moeilijke papieren. De schulden stapelden zich op. De zaakvoerster zag geen uitweg meer en besliste de boeken neer te leggen. “Veel commentaar heb ik daar niet over te geven”, vertelde ze deze namiddag. “Ik heb gedaan wat ik moest doen en ik wil daar verder geen woorden over kwijt.”

Aan de grond genageld

De ouders en de drie kinderverzorgsters stonden er gisteren verweesd bij. De kinderverzorgsters werkten bij Mieke Muis als zelfstandige. “Vanmorgen kwam de zaakvoerster binnen en vertelde ze ons dat we allemaal op straat stonden”, vertelt een van hen. “Wij stonden aan de grond genageld. De bazin hebben we van een hele dag niet meer gezien.”

De zaakvoerster contacteerde wel de ouders van de kinderen. “We werden persoonlijk opgebeld met de mededeling dat het kinderdagverblijf onmiddellijk sluit”, vertelt Dorien, mama van Mauro (2,5 jaar) en Maila (9 maanden). “Mijn twee kinderen verblijven hier en ze zijn hier altijd blij geweest. Maar nu we geconfronteerd worden met deze plotse sluiting, moeten wij halsoverkop een oplossing zoeken. En dat zal niet eenvoudig zijn.”

Dorien betaalde voor haar kinderen ook een waarborg van telkens 500 euro. “Wij riskeren ons geld kwijt te zijn”, luidt het. “Er is nu een curator aangesteld, zo werd ons gemeld. Maar de kans is klein dat we onze 1.000 euro nog zullen terugkrijgen. We hebben al contact opgenomen met Kind en Gezin en met het gemeentebestuur. Ook daar zoekt men mee naar een oplossing.”

Bij het gemeentebestuur of het OCMW was niemand bereikbaar voor een reactie.