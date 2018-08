KAJ Essene wordt voortaan KLJ JONGERENBEWEGING KAN ZICH NIET MEER VINDEN IN STANDPUNTEN WIM DE SMET

16 augustus 2018

02u24 0 Affligem De KAJ van Essene bestaat niet meer. De vereniging gaat voortaan door het leven als KLJ, wat staat voor Katholieke Landelijke Jeugd. "KAJ is te veel een actiegroep geworden die aanleunt bij het ACW", luidt het. "We konden ons daar niet meer in vinden."

De geschiedenis van KAJ Essene gaat terug tot de jaren '30 van vorige eeuw. Het is een van de oudste verenigingen van Affligem. KAJ staat voor Kristelijke Arbeidersjongeren. In Essene kende KAJ vooral sinds de jaren '80 een stevige bloei, met als hoogtepunten het jaarlijkse tentenkamp en de populaire Vlaamse kermis.





Vandaag telt KAJ Essene nog 50 leden en is het nog altijd een bruisende jeugdvereniging. "Maar we konden ons de voorbije jaren steeds minder vereenzelvigen met de standpunten van de nationale KAJ", vertellen Linde François en Jonas Van Vaerenbergh. "De KAJ is eigenlijk een soort jongerenvakbond van het ACW geworden. Vanuit KAJ nationaal worden we vaak gevraagd om mee actie te voeren, vaak over jongerenthema's. Maar wij konden ons daar niet altijd in vinden. Wij willen een jeugdbeweging blijven, geen onderdeel van de vakbond. En we gaan onze leden ook niet engageren voor politieke standpunten waar jongeren niet van wakker liggen. Of waar we zelf niet mee akkoord gaan zelfs."





Volgens KAJ Essene was er ook weinig ondersteuning nog naar de lokale afdelingen. "Het werd zelfs al moeilijk om onze mensen een animatorcursus te laten volgen", vertelt Linde. "Op zo'n moment kunnen we aan onze leden geen meerwaarde meer bieden. Het is jammer dat het zo moet eindigen. Wij wilden niet veranderen. Het is KAJ zelf die veranderd is."





Keuze tussen Chiro en KLJ

De jongeren namen de voorbije maanden contact op met zowel Chiro Vlaanderen als KLJ Vlaanderen. "En daaruit is gebleken dat KLJ het beste aansluit bij onze werking", weet Linde. "We blijven een katholieke vereniging maar sluiten nu aan bij de 'landelijke' jeugd in plaats van de arbeidersjeugd. Qua werking doet KLJ wat KAJ vroeger deed."





Bij KAJ konden jongens en meisjes zich aansluiten vanaf 12 jaar. "Dat blijft ook in onze KLJ-werking het geval", luidt het. "Hadden we voor Chiro gekozen, dan moesten we op korte termijn onze werking uitbreiden naar kinderen vanaf 6 jaar. Maar daar zijn we niet op voorbereid. En bij KLJ was het geen verplichting om meteen met de kleinsten te werken. Dat kan in de toekomst nog altijd gebeuren, maar dan na rijp beraad. Je kan niet zomaar van vandaag op morgen de inschrijvingsleeftijd verlagen."