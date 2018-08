Juf Annelies op Lijst Burgemeester 09 augustus 2018

02u32 0 Affligem Juf Annelies Van der Cruyssen (47) van de Sint-Vincentiusschool in Hekelgem is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor de Lijst Burgemeester. Ze staat als onafhankelijke kandidate op de 20ste plaats.

Juf Annelies geeft les in het vierde leerjaar. Ze was van 1977 tot 1995 actief bij de scoutsgroep De Pajotten, waarvan 2 jaar als hoofdleidster. Ze is ook actief in de Fietsersbond en de milieuraad. Annelies Van der Cruyssen is getrouwd met Stefan Verbeiren, zaakvoerder van de Fietsenmakerij in Hekelgem. Haar zoon Mon is vandaag hoofdleider van de scouts.





Juf Annelies is na Bart Braekmans (leerkracht in 't Lessenaartje) en Gerda Van Geite (Sint-Vincentius) de derde leerkracht op de Lijst Burgemeester. (WDS)