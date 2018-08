Is gestolen Mariabeeld oorzaak van droogte? 01 augustus 2018

De oorzaak van de extreme droogte valt misschien wel te zoeken in de Zwarteberg in Hekelgem. Daar staat sinds de negentiende eeuw een kapelletje ter ere van de Onze-Lieve-Vrouw Ter Kouter en was voorzien van een Mariabeeld. Was, want ongeveer een maand geleden ging een onverlaat aan de haal met het beeldje van zo'n dertig à veertig centimeter groot. Toevallig hangt er boven de kapel een bordje met het opschrift 'Voor onze landen en velden, vraag Gods zegen. Hij geve volgens behoefte zon en regen'. De diefstal raakte nu pas bekend.





"Toen mijn vrouw vorige maand er een kaars wilde plaatsen, bleek het beeld verdwenen te zijn", klinkt het bij een buurtbewoner. "Het is een mysterie. Er is ook niet echt iemand die bezighoudt met het onderhoud van de kapel."





Federatiepastoor Sven Bosmans zegt alvast geen verband te zien tussen de diefstal en de aanhoudende droogte. (TVP)