Inval Tulpenlaan maakt deel uit van internationale politie-actie in vijf Europese landen, verdachten maken deel uit van Albanese maffia Tom Vierendeels

05 april 2019

De politie-actie van woensdag in de Tulpenlaan in Teralfene maakt deel uit van een grote internationale actie die plaatsvond in vijf Europese landen. Bedoeling was om een reeks cannabisplantages te ontmantelen. Sommige verdachten zouden lid zijn van de Albanese maffia.

Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Halle-Vilvoorde arriveerden woensdagochtend rond 6 uur aan de bewuste woning in Teralfene. De bewoner, een Griek die er sinds oktober of november zou wonen, werd gearresteerd bij de inval. Op de eerste verdieping werden meer dan 400 planten aangetroffen.

Simultaan gingen nog huiszoekingen door in België, Nederland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. De gerechtelijke politie van de betrokken landen kregen hierbij steun van Interpol en Duitse en Griekse politieagenten. Ook gisteren en vandaag zouden nog onderzoeken plaatsvinden. Tot vandaag werden al ongeveer zeventig mensen opgepakt en werden een vijftiental cannabisplantages ontdekt. In ons land werd ook de dienst Vreemdelingenzaken ingeschakeld en tot donderdagavond was al een tiental mensen in gesloten opvangcentra geplaatst met het oog op hun uitwijzing. Sommige verdachten zouden tot de Albanese maffia behoren.

Het onderzoek werd in 2018 geopend door het parket van Bergen en wordt gezien de omvang geleid door twee onderzoeksrechter uit Doornik. De FGP van Doornik geeft deze namiddag meer toelichting over de actie tijdens een persconferentie.