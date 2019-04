Inval in Affligem maakt deel uit van internationale politieactie, verdachten worden gelinkt aan Albanese maffia Tom Vierendeels

05 april 2019

13u16

Bron: dhnet.be 4 Affligem De politie-actie van woensdag in de Tulpenlaan in Teralfene maakt deel uit van een grote internationale actie die plaatsvond in verschillende Europese landen. Bedoeling was om een reeks cannabisplantages te ontmantelen. In ons land werden 8.255 planten vernietigd en in totaal werden 54 personen gearresteerd.

Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Halle-Vilvoorde arriveerden woensdagochtend rond 6 uur aan de bewuste woning in Teralfene, een deelgemeente van Affligem. De bewoner, een Griek die er sinds oktober of november zou wonen, werd gearresteerd bij de inval. Op de eerste verdieping werden meer dan 400 planten aangetroffen

De afgelopen drie dagen ging een vijftigtal huiszoekingen door in België, Nederland en Frankrijk. De gerechtelijke politie van de betrokken landen kreeg hierbij steun van Interpol en diensten uit Frankrijk, Nederland en Italië. In ons land werden 39 huiszoekingen uitgevoerd, voornamelijk in de streek van Bergen, Charleroi, Luik en Limburg, maar dus ook in Affligem. Daarbij werden 15 cannabisplantages ontmanteld, goed voor 8.255 planten. In ons land werden 17 personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst en negen personen werden in gesloten asielcentra geplaatst met het oog op hun uitwijzing. Alles samen in Europa gaat het om een 20-tal plantages en 54 mensen werden gearresteerd, waarvan er 21 werden aangehouden. Er werd ook 54.000 euro in beslag genomen, samen met 1.000 Amerikaanse dollar, gouden sierraden, voertuigen, gsm’s en laptops.

Het onderzoek werd in 2018 geopend door het parket van Bergen na het aantreffen van een grote cannabisplantage in Jurbise. De speurders kregen een criminele organisatie in het vizier die gelinkt is aan de Albanese maffia. De komende maanden zal nog verder onderzoek gevoerd worden naar de organisatie.