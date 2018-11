Inbrekers roven Lexus en Volvo uit werkplaats garage Daders breken poort atelier open Wim De Smet

12 november 2018

16u50 0 Affligem Inbrekers hebben vanochtend 2 auto’s gestolen uit de werkplaats van garage Peelman in Essene. De daders drongen het atelier binnen nadat ze een paneel uit de toegangspoort braken.

De garage van de broers Luc en Jean-Pierre Peelman bevindt zich in de Bellestraat, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E40. De inbraak gebeurde wellicht tussen 4 en 5 uur vanochtend. “Een truckchauffeur uit de buurt vertrok om 4.30 uur naar zijn werk en hij zag dat de poort openstond”, vertelt Luc Peelman. “Die man vond dat al verdacht en heeft me meteen gebeld.”

Toen de broers even later in hun garage aankwamen, stelden ze vast dat twee wagens, een Volvo en een Lexus, verdwenen waren. “Het gaat om wagens die in herstelling waren”, vervolgt Jean-Pierre. “We hebben de eigenaars nu verwittigd dat hun auto gestolen is. Dat is niet plezant, nee. De dieven wisten blijkbaar goed wat ze wilden. Ze hebben het atelier en de burelen doorzocht. In een apart kastje hebben ze de sleutels gevonden. Een Mitsubishi, die net voor de poort stond, hebben ze eerst naar buiten gereden zodat ze de 2 andere wagens konden stelen.”

De dieven drongen de garage binnen via de toegangsdeur. “Met een koevoet hebben ze een klein paneel uit de poort kunnen wrikken. We hebben de poort voorlopig kunnen herstellen maar we vrezen dat er een nieuwe poort moet gekocht worden.”

De politie is een onderzoek gestart maar van de daders is geen spoor.