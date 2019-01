Herinrichting afrit E40 ligt niet meer op tafel AWV wijzigde regeling van verkeerslichten opnieuw en wil analyse afwachten Tom Vierendeels

03 januari 2019

16u36 0 Affligem Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) gaat de afrit van de E40 richting Aalst dan toch niet herinrichten. Dat behoorde eind 2017 nog tot de mogelijkheden. “De regeling van de verkeerslichten is aangepast en er kwamen detectoren. We wachten af wat dit geeft”, valt te horen bij het AWV.

De file op de afrit Affligem van de E40 richting Gent blijft ondanks verschillende ingrepen een oud zeer. Bovendien gaat het om een gevaarlijke situatie. Zo reden in het verleden al verschillende wagens in op de file, terwijl anderzijds bestuurders soms gewoon halt houden op de rechter rijstrook tot wanneer ze kunnen invoegen. “Drie jaar geleden werd de afrit al aanzienlijk verlengd”, weet AWV-woordvoerder Anton De Coster. “Sindsdien is de verkeersintensiteit blijven toenemen en het probleem is dus niet opgelost.” Dat valt voornamelijk op wanneer de file zich verder strekt dan de afrit en chauffeurs noodgedwongen op de pechstrook moeten aanschuiven.

Hoe de situatie aangepakt kan worden blijft een moeilijk vraagstuk, met vooral haast enkel dure oplossingen. Zo werd in het verleden nog gedacht om wagens die richting Liedekerke moeten om te leiden richting Essene. In de scherpe bocht even verderop zou dan een rotonde komen om zo terug te kunnen keren richting Liedekerke. De verkeerslichten aan de afrit zouden dan verdwijnen. Eind 2017 bevestigde De Coster dat het rotondeplan niet meer op tafel lag. “Maar een extra afslagstrook richting Liedekerke behoort wel tot de mogelijkheden”, liet hij toen weten. Hij kondigde aan dat er in februari 2018 een overleg met de gemeente gepland stond om de mogelijkheden te bespreken en er werd gehoopt uit dit uit overleg haalbare oplossingen te halen. Nu valt te horen dat er geen concrete plannen zijn om structurele ingrepen door te voeren.

Het afgelopen jaar wijzigde er uiteindelijk niet veel, tot net voor Kerstmis. “De regeling van de verkeerslichten werd aangepast in functie van de doorstroming en de verkeersveiligheid”, laat De Coster weten. “De linkse afslagbeweging werd ook volledig conflictvrij gemaakt. De herprogrammering gebeurde op basis van recente telgegevens. Bovendien werden extra detectoren geplaatst die de actuele verkeerssituatie beter moeten monitoren.”

Het blijft afwachten of dit de situatie zal verbeteren. “We gaan hier zeker geen beloftes over doen”, besluit De Coster. “Er zal de komende weken en maanden een grondige evaluatie gebeuren. De huidige periode zou echter volgens mijn informatie niet representatief zijn, waardoor de analyses pas over enkele dagen gestart kunnen worden. Na de evaluatie zien we verder.”