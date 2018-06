Henri Van Nieuwenborgh stelt boek over Bende voor 12 juni 2018

Henri Van Nieuwenborgh uit Hekelgem stelt vrijdag zijn boek 'Littekens, het spoor Nijvel-Aalst van de Bende' voor.

Begin 2017, lang voor de onthullingen rond de Reus van de Bende van Nijvel, begon Henri al aan zijn boek. "Ik wilde eigenlijk weer fictie schrijven toen de weduwe van Jan Palsterman aanklopte", vertelt hij. "Een jaar lang hebben we elke dinsdag samen krantenartikels, persoonlijke notities en documenten onderzocht. Het archief van Marie-Jeanne Callebaut was de aanleiding tot nog meer opzoekingswerk. Op dat moment was het dossier van de Bende nog een cold case en ik wilde niet dat het uit het collectieve geheugen zou verdwijnen. Al kon ik niet vermoeden dat deze zaak de jongste maanden het nieuws zou domineren."





Het boek wordt vrijdag om 19 uur voorgesteld in het Aalsterse stadhuis op de Grote Markt. Het boek zal verkrijgbaar zijn in de Standaard Boekhandel. (RLA)